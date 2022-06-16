Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»

«Циганський король» пояси віддавати не хоче

Фото: BT Sport

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) заявив, що не збирається відмовлятися від своїх титулів:



Я не збираюся відмовлятися від титулу, бо маю 12 місяців (з дати захисту – XSPORT). Я провів два поспіль обов'язкові захисти. Мені нема з ким битися. Я просто утримую пояс якнайдовше. Я вже обійшов Володимира Кличка як третій довгограючий лінійний чемпіон в історії боксу. Я триматиму титул у моїй задній кишені стільки, скільки бажатиму.

У мене є 12 місяців, і я продовжу володіти моїм заробленим титулом стільки, скільки зможу. Я не затримую суперважкий дивізіон, оскільки він належить мені. Це моя вагова категорія, я нею володію. Я не граю. Я триматиму титули WBC, журналу The Ring та лінійного чемпіона ще як мінімум рік.

Нагадаємо, що Ф’юрі бажає отримати за бій з Олександром Усиком (19-0, 13 KO) шалені гроші.