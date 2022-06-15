Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
14 клинків. Художній фільм
11:00
THE FOOTBALL REVIEW

Ф'юрі: «Якщо Джошуа не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія не змусить його перемогти Усика»

«Циганський Король» вважає, що тільки він може підготувати AJ до реваншу з українцем
Бокс Професійний бокс
08:00
Ф'юрі: «Якщо Джошуа не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія не змусить його перемогти Усика»

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) вважає, що тільки він може правильно підготувати Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) до реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Ф'юрі цитує портал badlefthook.com:

«Якщо Ентоні Джошуа не підніме свою дупу і не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія і десять подібних йому чоловік, не змусять його перемогти Усика. По-перше, ніхто з цієї команди не знає Джошуа. По-друге, вони не знаю про його стан кардіо. І, по-третє, він не маленький мексиканець, який може боротися з кимось віч-на-віч п'ятнадцять раундів.

Якщо він нападе на Усика, спробує тиснути і бути агресивним, він видихається після чотирьох раундів. В результаті це призведе до зупинки в шостому або сьомому. Але якщо він прийде до мене в зал, я навчу його бути справжнім бійцем, який легко пройде дванадцять раундів. Також я навчу його, як потрібно боксувати з цими маленькими хлопцями середньої ваги. Тільки в такому випадку він переможе.

Але зараз, я бачу, як його знову б'ють. Два поразки поспіль, дитинко, і все скінчено. Питання в тому, чи захоче він відродити свою кар'єру? Будь ласка, звернися за допомогою до людини, яка не програв жодного бою в своєму житті».

Тайсон Ф'юрі натякнув на швидке повернення на ринг.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ф'юрі: «Усик зупинить Джошуа через вісім раундів»
Ф'юрі: «Усик зупинить Джошуа через вісім раундів»
Бокс Професійний бокс
10:50
Промоутер Дюбуа: «Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього»
Промоутер Дюбуа: «Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього»
Бокс Професійний бокс
09:30
Ф'юрі назвав головну умову для бою з Усиком
Ф'юрі назвав головну умову для бою з Усиком
Бокс Професійний бокс
08:59
Промоутер Ф'юрі: «Я хочу побачити, як Тайсон повернеться як король»
Промоутер Ф'юрі: «Я хочу побачити, як Тайсон повернеться як король»
Бокс Професійний бокс
14 червня 22:50
Ф'юрі: «Грядуть дуже хвилюючі новини»
Ф'юрі: «Грядуть дуже хвилюючі новини»
Бокс Професійний бокс
14 червня 22:10
Чісора: «Якби Джошуа перебоксіровал Усика, ми б сказали, що він новий Мохаммед Алі»
Чісора: «Якби Джошуа перебоксіровал Усика, ми б сказали, що він новий Мохаммед Алі»
Бокс Професійний бокс
14 червня 17:30

Новини: Бокс

Ф'юрі: «Усик зупинить Джошуа через вісім раундів»
Ф'юрі: «Усик зупинить Джошуа через вісім раундів»
Професійний бокс
10:50
Рой Джонс відповів Кличко: «Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, можеш мені зателефонувати»
Рой Джонс відповів Кличко: «Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, можеш мені зателефонувати»
Професійний бокс
09:58
Промоутер Дюбуа: «Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього»
Промоутер Дюбуа: «Я щиро вважаю, що Джошуа створений для нього»
Професійний бокс
09:30
Ф'юрі назвав головну умову для бою з Усиком
Ф'юрі назвав головну умову для бою з Усиком
Професійний бокс
08:59
Відео жорсткого нокауту. Охоронець, який раніше боксував з Тайсоном, відключив агресора
Відео жорсткого нокауту. Охоронець, який раніше боксував з Тайсоном, відключив агресора
Професійний бокс
08:06
Ф'юрі: «Якщо Джошуа не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія не змусить його перемогти Усика»
Ф'юрі: «Якщо Джошуа не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія не змусить його перемогти Усика»
Професійний бокс
08:00
Флойд Мейвезер: «Працюю над придбанням клубу НБА»
Флойд Мейвезер: «Працюю над придбанням клубу НБА»
Професійний бокс
07:30
Промоутер Ф'юрі: «Я хочу побачити, як Тайсон повернеться як король»
Промоутер Ф'юрі: «Я хочу побачити, як Тайсон повернеться як король»
Професійний бокс
14 червня 22:50
Ф'юрі: «Грядуть дуже хвилюючі новини»
Ф'юрі: «Грядуть дуже хвилюючі новини»
Професійний бокс
14 червня 22:10
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини