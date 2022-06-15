Ф'юрі: «Якщо Джошуа не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія не змусить його перемогти Усика»
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) вважає, що тільки він може правильно підготувати Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) до реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
Ф'юрі цитує портал badlefthook.com:
«Якщо Ентоні Джошуа не підніме свою дупу і не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія і десять подібних йому чоловік, не змусять його перемогти Усика. По-перше, ніхто з цієї команди не знає Джошуа. По-друге, вони не знаю про його стан кардіо. І, по-третє, він не маленький мексиканець, який може боротися з кимось віч-на-віч п'ятнадцять раундів.
Якщо він нападе на Усика, спробує тиснути і бути агресивним, він видихається після чотирьох раундів. В результаті це призведе до зупинки в шостому або сьомому. Але якщо він прийде до мене в зал, я навчу його бути справжнім бійцем, який легко пройде дванадцять раундів. Також я навчу його, як потрібно боксувати з цими маленькими хлопцями середньої ваги. Тільки в такому випадку він переможе.
Але зараз, я бачу, як його знову б'ють. Два поразки поспіль, дитинко, і все скінчено. Питання в тому, чи захоче він відродити свою кар'єру? Будь ласка, звернися за допомогою до людини, яка не програв жодного бою в своєму житті».
Тайсон Ф'юрі натякнув на швидке повернення на ринг.
Коментарі 0