Ф'юрі: «Якщо Джошуа не дозволить мені підготувати його, то Роберт Гарсія не змусить його перемогти Усика»

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) вважає, що тільки він може правильно підготувати Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) до реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Ф'юрі цитує портал badlefthook.com:

Якщо він нападе на Усика, спробує тиснути і бути агресивним, він видихається після чотирьох раундів. В результаті це призведе до зупинки в шостому або сьомому. Але якщо він прийде до мене в зал, я навчу його бути справжнім бійцем, який легко пройде дванадцять раундів. Також я навчу його, як потрібно боксувати з цими маленькими хлопцями середньої ваги. Тільки в такому випадку він переможе.

Але зараз, я бачу, як його знову б'ють. Два поразки поспіль, дитинко, і все скінчено. Питання в тому, чи захоче він відродити свою кар'єру? Будь ласка, звернися за допомогою до людини, яка не програв жодного бою в своєму житті».