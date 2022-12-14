Претендент на титул Усика сумнівається, що у українця нема жодних шансів проти Ф’юрі
Ф’юрі: «За бій з Усиком я отримую вдвічі більше, ніж за поєдинок з Джошуа»
Тайсон заявив, що навіть у фінансовому плані краще битися з українцем
14 грудня 23:03
Фото: DAZN
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не вважає, що його бій з Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) може вважатися найбільшим у боксі:
Навіть не близько. Це найбільший поєдинок в Англії. Але це не найбільш грандіозний бій у боксі. Мій бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу набагато масштабніший. Ніякий заперечень. Ще і два бійця без поразок, без чолов’яги, якого тричі перемогли у останніх п’яти поєдинках.
Я впевнений, що це так. У нього немає нічого, що він може покласти на стіл? А от бій за звання «абсолюта», про який вони говорять останні 10 років, але навіть у найбільш диких мріях не зможуть перемогти. Так, цей бій грандіозніший. Я на 100 % впевнений, що отримаю більше грошей, за бій з Усиком. Можливо, навіть вдвічі більше, ніж за поєдинок з Джошуа.
Олександр Усик (20-0, 13 KO) відповів, чому Ф’юрі йому не врізав при зустрічі.
Коментарі 0