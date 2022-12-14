Ф’юрі не бачить сенсу у поєдинку з Джошуа: «Я нокаутую Усика, який його двічі побив»
Усик: «Перед боєм були розмови, що Ф’юрі мені «вріже». Думаю, у нього підгоріла дупка і він передумав»
Олександр зізнався, що готувався до будь-яких дурниць від Тайсона
14 грудня 15:55
Фото: K2 Promotions
Володар титулів WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Олександр Усик (20-0, 13 KO) згадав, що Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) обіцяв зробити йому за вихід в ринг і чим все закінчилося:
Перед цим були розмови, типу «я йому вріжу» і таке інше. Але трохи, я думаю, у нього підгоріла дупка і він передумав.
Виходячи в ринг, внутрішньо був готовий до якихось його дурниць.
Ф’юрі обіцяє нокаутувати Усика.
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