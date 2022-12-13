Ф’юрі, згадавши про братів Кличків та Холіфілда, натякнув на майбутню поразку Усика

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Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) в інтерв’ю iFL TV згадав, що хороший маленький боксер зазвичай програє хорошому великому боксеру:



Я можу згадати легендарного Евандера Холіфілда, який пішов на бій з Ріддіком Боуї. Його розбили, два поєдинки, один з яких програв (насправді 3 бої, у яких Холіфілд програв двічі). Ще один – Томаш Адамек, який вийшов на Віталія Кличка. Було ще кілька крузерів, хоча, можливо, не крузери, але менші бійці хевівейту. І їх Володимир Кличко знищив та розтер у пил.

Я бачив менших бійців у стилі шульги, як він, мобільних. Султан Ібрагімов бився з Володимиром Кличком на МСГ. І це був такий нудний бій. Він просто відбив йому голову джебом.