«Якщо не наступний, то я не знаю, що мене чекає». Ф’юрі розповів, з ким мріє провести поєдинок – це бій, який хоче побачити весь світ

Тайсон готовий до поєдинку за звання абсолютного чемпіона

Фото: Top Rank

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) в інтерв’ю iFL TV заявив, що він націлений тільки на поєдинок з Олександром Усиком (20-0, 13 KO):



Сподіваюся, що це наступний поєдинок. Це бій, який хочу я, який бажає побачити весь світ. Якщо Усик не наступний, то я не знаю, що мене чекає. Я дійсно хочу битися з Усиком у наступному поєдинку. Вони викликали на бій у серпні, і їм запропонували битися у грудні. Вони не погодилися. Побачимо, що нам принесе новий рік. Завжди будуть розмови про Близький Схід у кінці лютого, кінці лютого… Подивимося, чи зможуть вони дотриматися сказаного.

Нагадаємо, що Усика зобов’язали провести бій з обов’язковим претендентом по лінії WBA.