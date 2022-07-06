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Ф'юрі знову веде перемовини з WWE

Тайсон знову може стати рестлером
Бокс Професійний бокс
08:59
Ф'юрі знову веде перемовини з WWE

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі почав перемовини з WWE про повернення на їх шоу в Великобританії, повідомляє TalkSport.

Відомо, що WWE планує провести перше за 30 років PPV шоу в Великобританії. Відбудеться подія на стадіоні «Принсиполіт Стедіум» в Кардіффі, Уельс.

Компанія зацікавлена в участі Ф'юрі, який вже виступав у них в 2019 році.

Джерела з боку Тайсона підтвердили, що 33-річний боксер веде переговори з WWE про повернення цього літа. На поточний момент ще нічого не узгоджено.

Нагадаємо, Ф'юрі може провести поєдинок проти колишньої найсильнішої людини в світі.

Карен Агабекян
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Тайсон Ф'юрі WWE

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