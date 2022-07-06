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Ф'юрі знову веде перемовини з WWE
Тайсон знову може стати рестлером
08:59
Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі почав перемовини з WWE про повернення на їх шоу в Великобританії, повідомляє TalkSport.
Відомо, що WWE планує провести перше за 30 років PPV шоу в Великобританії. Відбудеться подія на стадіоні «Принсиполіт Стедіум» в Кардіффі, Уельс.
Компанія зацікавлена в участі Ф'юрі, який вже виступав у них в 2019 році.
Джерела з боку Тайсона підтвердили, що 33-річний боксер веде переговори з WWE про повернення цього літа. На поточний момент ще нічого не узгоджено.
Нагадаємо, Ф'юрі може провести поєдинок проти колишньої найсильнішої людини в світі.
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