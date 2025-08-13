Олег Гончар

Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович (18-1, 14 КО) поділився очікуваннями від поєдинку проти британця Девіда Аделеє (14-1, 13 КО), який відбудеться 16 серпня в рамках вечора боксу Ітаума – Вайт. Слова боксера навів портал BoxNation.

Хргович висловив упевненість у своїй перемозі, назвавши рішення Аделеє вийти проти нього помилковим. Він визнав, що британець є непоганим бійцем, але не входить до топ-5 надважкої ваги.

Хргович також прокоментував критику після невдалого бою з Даніелем Дюбуа, пояснивши своє фіаско хворобою, травмою та розсіченням у першому раунді. Крім того, він згадав бій із Джо Джойсом, до якого готувався лише три тижні.

«Може, Аделеє думає, що я старий, але він помилився. Я йду по великий нокаут». Філіп Хргович

