Хргович відповів, хто заслуговує на поєдинок з Усиком
Філіп вважає, що зі спортивної точки зору – бій має отримати Паркер
близько 2 годин тому
Хорватський надважковаговик Філіп Хргович (18-1, 14 KO) висловився про наступний поєдинок абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова нокаутера наводить vringe.com:
Якщо подивитися з погляду спорту, це Джозеф Паркер. Він заслуговує на шанс найбільше. Але якщо дивитися з погляду бізнесу, то це, напевно, як згадав Усик, Джошуа чи Ф'юрі втретє, або Джейк Пол (сміється). Я думаю, Джозеф Паркер заслуговує на найбільше, але питання в тому, чи відбудеться такий бій через бізнес-бік спорту. З ним буде не такий великий бій, порівняно з Ф'юрі чи Джошуа, там не буде таких великих грошей. Подивимося, що станеться, але Джозеф точно заслуговує на бій, і я сподіваюся, що він відбудеться. Я сподіваюся, що все буде справедливим, і він отримає свій шанс.
Флойд Мейвезер не вважає Усика найкращим боксером світу.