Філіп Хргович прагне реваншу з Даніелем Дюбуа: «Я здатен його перемогти»
В першому бою завадили травма та хвороба
близько 2 годин тому
Хорватський суперважковаговик Філіп Хргович (18-1, 14 КО) висловив бажання провести реванш із британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО), якому достроково програв в червні 2024 року.
В інтерв’ю Ring Magazine Хргович заявив про бажання провести реванш.
Сподіваюся, я отримаю реванш і здолаю його. Цей бій я хочу найбільше. Думаю, я здатен його перемогти.
У попередньому поєдинку в Джидді (Саудівська Аравія) Дюбуа нокаутував Хрговича в восьмому раунді, завдавши йому першої поразки в кар’єрі та завоювавши тимчасовий титул IBF.
Хргович пояснив невдачу травмою, отриманою за кілька тижнів до бою під час спарингів, і хворобою, яка послабила його фізично.
Після шостого раунду я втратив сили через хворобу. Я недооцінив Дюбуа, думав, що просто знищу його.
Дюбуа після перемоги над Хрговичем нокаутував Ентоні Джошуа та програв Олександру Усику в реванші.