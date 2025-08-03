Олег Гончар

Хорватський суперважковаговик Філіп Хргович (18-1, 14 КО) висловив бажання провести реванш із британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО), якому достроково програв в червні 2024 року.

В інтерв’ю Ring Magazine Хргович заявив про бажання провести реванш.

Сподіваюся, я отримаю реванш і здолаю його. Цей бій я хочу найбільше. Думаю, я здатен його перемогти. Філіп Хргович

У попередньому поєдинку в Джидді (Саудівська Аравія) Дюбуа нокаутував Хрговича в восьмому раунді, завдавши йому першої поразки в кар’єрі та завоювавши тимчасовий титул IBF.

Хргович пояснив невдачу травмою, отриманою за кілька тижнів до бою під час спарингів, і хворобою, яка послабила його фізично.

Після шостого раунду я втратив сили через хворобу. Я недооцінив Дюбуа, думав, що просто знищу його. Філіп Хргович

Дюбуа після перемоги над Хрговичем нокаутував Ентоні Джошуа та програв Олександру Усику в реванші.