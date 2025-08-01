Олег Гончар

Хорватський суперважковаговик Філіп Хргович (18-1, 14 КО) прокоментував перемогу абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) у реванші 19 липня на Уемблі, передає DAZN.

Усик нокаутував британця в п’ятому раунді, захистивши титули WBA, WBC, WBO та The Ring.

«Усик просто перебоксував Дюбуа і завдав чудового удару. Це був майстер-клас». Філіп Хргович

При цьому, Хргович підтримав Дюбуа, назвавши його «відмінним бійцем» і ексчемпіоном IBF, але підкреслив, що протистояти Усику, якого вважає одним із найвеличніших боксерів в історії, надзвичайно складно.

Хргович, який програв Усику в аматорах (2013) і зазнав поразки від Дюбуа в червні 2024 року, сподівається на бій із переможцем третього поєдинку Усик — Ф’юрі, який може пройти в грудні 2025 року.

Нагадаємо, промоутер Ф’юрі порівняв Усика з легендами хевівейту, зазначивши, що українець не малий.