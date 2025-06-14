Денис Сєдашов

Попри завершення кар’єри у січні 2025 року, Тайсон Ф’юрі залишається одним із найвідоміших і найбагатших боксерів сучасності. За даними Sportico, саме «Циганський король» очолив список найвискооплачуваніших боксерів 2024 року, заробивши в цілому $147 млн, з яких $140 млн — гонорари за бої, а ще $7 млн — доходи від реклами.

Втім, у фінансовому заліку він все ще поступається своєму давньому супернику — Ентоні Джошуа. За інформацією Sunday Times Rich List, статки Джошуа сягнули $247 млн, що на $25,4 млн більше, ніж роком раніше. Джошуа також увійшов до топ-25 найбагатших людей Британії віком до 40 років.

У 2024 році Джошуа заробив загалом $60 млн, з яких $50 млн на рингу та ще $10 млн — завдяки рекламним контрактам. За рівнем підтримки з боку спонсорів «Ей Джей» став найуспішнішим серед боксерів.

Ф’юрі покликав Вейна Руні на спаринг перед боєм з Усиком.