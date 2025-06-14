Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі з гумором згадав про можливість спарингу з легендою англійського футболу Вейном Руні перед підготовкою до поєдинку проти Олександра Усика (23-0, 14 КО).

У коментарі для talkSPORT Ф’юрі зізнався, що завжди захоплювався Руні та виріс, спостерігаючи за його виступами за Манчестер Юнайтед і збірну Англії. Після того як Руні похвалив Ф’юрі за перемогу над Дереком Чісорою у 2022 році, Тайсон жартома звернувся до нього.

Сподіваюся, ми зможемо трохи поспарингувати в майбутньому. Мені потрібен хтось нижчий, щоб підготуватись до Усика. Вейн, якщо ти слухаєш — давай, синку! Тайсон Ф'юрі

Руні у свою чергу назвав Ф’юрі «абсолютною легендою», яка заслуговує на посвяту в лицарі за свій внесок у бокс та міжнародні досягнення.

Його навички й менталітет — неймовірні. Він уособлює все, чим є бокс. Тайсон Ф'юрі

Ф’юрі також зазначив, що не женеться за титулами чи званнями.

Я — народний чемпіон. Мені не потрібні нагороди, щоб знати, хто я є. Тайсон Ф'юрі

Усик — другий у світі. Опубліковано топ-20 боксерів незалежно від вагової категорії.