Олег Гончар

Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО), абсолютний чемпіон у надважкій вазі, отримав високу оцінку від британського боксера Джонні Фішера (13-1, 11 КО) після перемоги над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО). Про це Фішер розповів в інтерв’ю Seconds Out.

Коментуючи чутки про вечірку Дюбуа перед боєм, Фішер зазначив, що не бачив відео, але чув про присутність сторонніх осіб у зоні за лаштунками. Він підкреслив, що ці деталі залишаються чутками, адже сам він не був присутній. На думку Фішера, незалежно від підготовки Дюбуа, перемога над Усиком була б складним завданням через винятковий талант українця.

Фішер назвав Усика особливим бійцем, порівнявши його з легендами сучасного боксу.

«Йому 37 чи 38, але він не сповільнюється, а стає кращим. Дюбуа — небезпечний панчер, але Усик зіграв у його гру і переміг. Честь і хвала Олександру». Джонні Фішер

Фішер сподівається, що хтось із Великої Британії, можливо Тайсон Ф’юрі, зможе кинути виклик Усику в майбутньому.

Нагадаємо, раніше американський тренер пояснив, чому Усик не найкращих боксер в історії хевівейту.