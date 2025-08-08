Відомий тренер зі США Стівен Едвардс підсумував кар’єру Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова наставника наводить sport.ua:

Я вважаю Усика найкращим боксером надважкої ваги з часів Леннокса Льюїса і найкращим бійцем крузервейту з часів Евандера Холфілда. Але багато хто каже, що він – найкращий супертяж в історії. Це далеко не так. Так, в нього класний послужний список – Чісора, Ф'юрі, Джошуа, Дюбуа, але це не робить його найкращим в історії.

Так, Усик один з найкращих надважковаговиків усіх часів, але явно не найкращий.