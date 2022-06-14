Флойд Мейвезер: «Джервонта Девіс з нами назавжди»

Легендарний Флойд Мейвезер заперечує, що регулярний чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (26-0, 24 KO) покине його промоутерську компанію Mayweather Promotions.

Мейвезера цитує ресурс boxingnews24.com:

Ми завжди хочемо залишатися на позитивній хвилі. ЗМІ постійно задають негативні питання. Так що ми не говоримо про негатив, тільки про позитивні речі. «Танк», я люблю тебе. Ми спілкуємося щодня. Продовжуй відмінно працювати, я пишаюся тобою».