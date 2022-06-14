Мейвезер у вересні проведе виставковий поєдинок в лізі RIZIN. Відомо ім'я суперника
Флойд Мейвезер: «Джервонта Девіс з нами назавжди»
Легендарний американець заперечує, що «Танк» покине його промоутерську компанію
19:30
Легендарний Флойд Мейвезер заперечує, що регулярний чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (26-0, 24 KO) покине його промоутерську компанію Mayweather Promotions.
Мейвезера цитує ресурс boxingnews24.com:
«Я тут не для того, щоб говорити про Девіса. Він страшенно крутий боєць. Він з нами назавжди. Мені подобається «Танк», я люблю його, а він любить мене. У нас чудові стосунки, і ми щасливі.
Ми завжди хочемо залишатися на позитивній хвилі. ЗМІ постійно задають негативні питання. Так що ми не говоримо про негатив, тільки про позитивні речі. «Танк», я люблю тебе. Ми спілкуємося щодня. Продовжуй відмінно працювати, я пишаюся тобою».
Флойд Мейвезер проведе виставковий поєдинок під егідою Rizin FF.
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