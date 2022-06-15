Флойд Мейвезер: «Джервонта Девіс з нами назавжди»
Флойд Мейвезер: «Працюю над придбанням клубу НБА»
Легендарний американець планує стати власником одного з клубів НБА
07:30
Легендарний американець Флойд Мейвезер заявив, що планує стати власником одного з клубів НБА.
Мейвезера цитує портал Review Journal:
«Я розмовляв з деякими людьми протягом останніх шести місяців. Я ніколи не говорив про це публічно, але моя команда за лаштунками працювала з НБА. Поки не можу точно сказати, де буде знаходитися мій клуб, але я працюю над його придбанням».
Флойд Мейвезер проведе виставковий поєдинок під егідою Rizin FF.
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