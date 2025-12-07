Олег Гончар

У со-головному бою вечора в Сан-Антоніо ексчемпіон WBC у другій напівлегкій О’Шакі Фостер (24-3, 12 КО) одностайним рішенням суддів переміг Стівена Фултона (23-2, 8 КО), завоювавши вакантний інтерім-пояс WBC у легкій вазі.

Фултон провалив зважування майже на кілограм і тому боксер не претендував на титул. Стівен також сплатив штраф (20% гонорару).

Фултон почав бій швидше, двічі влучив оверхендами, але Фостер перехопив контроль завдяки джебам та роботі на контратаках.

Починаючи з третього раунду Фостер почав гратися з суперником і упевнено його перебивав.

Судді віддали перемогу О’Шакі Фостеру: 117-111, 118-110, 119-109.

Для 30-річного Фостера це 5-й захист титулу WBC.