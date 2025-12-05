Фултон провалив зважування і більше не претендуватиме не титул WBC
Американець переважив ліміт вагової категорії майже на кілограм
близько 2 годин тому
Стівен Фултон
Чемпіон WBC у напівлегкій вазі Стівен Фултон (23-1, 8 КО) провалив зважування перед поєдинком з володарем титулу WBC у другій напівлегкій О’Шакі Фостером (23-3, 12 КО).
Стівен Фултон на другій спробі показав 132 фунти (59,9 кг), перевищивши ліміт другої напівлегкої ваги на 900 грамів.
Фултон через зважування втратив право претендувати на титул WBC у другій напівлегкій вазі. Якщо він переможе Фостера, пояс стане вакантним.
Бій все ще відбудеться — Фултон сплатить штраф (зазвичай 10-20% гонорару Фостера).
Поєдинок запланований на 6 грудня в Сан-Антоніо в андеркарді бою Ісаака Круса проти Ламонта Роуча.