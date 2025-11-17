Олег Гончар

Американський надважковаговик Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) впевнений, що стане найскладнішим суперником для 20-річного британського проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Франклін у коментарі для BoxingScene заявив, що вважає себе бійцем і воїном та має намір продемонструвати це вболівальникам, закликаючи їх бути готовими.

Американець підкреслив, що є незручним суперником і становить серйозну загрозу для Ітауми.

За словами Франкліна, кожен боєць повинен мати максимальну впевненість у собі, і майбутній поєдинок не буде легким — опоненту доведеться докласти зусиль. Він наголосив, що не схожий на інших, і не збирається поступатися нікому.

Бій відбудеться 24 січня в Манчестері на арені Co-op Live.

