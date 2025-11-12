Олег Гончар

Британський важковаговик Дейв Аллен вважає, що Джермейн Франклін (24-2, 15 KO) здатен зіпсувати вечір молодому проспекту Мозесу Ітаумі (13-0, 11 KO).

На своєму YouTube-каналі він заявив, що американець не володіє нокаутуючим ударом, але надзвичайно витривалий і тактично грамотний. Якщо Франклін прийде в оптимальній формі, Ітаума чекає серйозне випробування на витривалість.

Аллен прогнозує перемогу британця за очками, але не виключає сенсації. За його словами, якщо Ітаума зуміє зупинити американця — це стане сигналом, що він готовий до боїв із Руїсом чи Баколе. В іншому разі бій стане перевіркою на міцність.

Нагадаємо, раніше Кубрат Пулев отримав дозвіл на бій проти Гассієва — Ітаума битиметься з переможцем.