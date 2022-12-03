Красюк назвав головного винуватця зриву мегафайта Усик – Ф'юрі
Фремптон: «Добре, що в андеркарді Ф'юрі – Чісора виступить Беринчик. Бій з Усиком може бути наступним»
Колишній чемпіон світу назвав найскладніших суперників для «Циганського короля»
10:00
Ф'юрі та Усик / Фото - marca.comЕкс-чемпіон світу Карл Фремптон в інтерв'ю YouTube-каналу Pro Boxing Fans не повірив, що зірковий британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) дійсно дасть ляпас українцю Олександру Усику (20-0, 13 KO), незважаючи на відповідні залякування з його боку.
«Мені здається, що ці хлопці дуже поважають один одного. Я не думаю, що Ф'юрі дасть Усик ляпаса. Звичайно ж, не тому що він його боїться. Просто Тайсон куди більш поважний. Він каже такі речі, щоб зробити їх бій більш цікавим. Добре, що в андеркарді виступить Денис Берінчик. Думаю, це свідчить про те, що бій з Усиком може бути наступним. Ми всі чекаємо цього поєдинку».
«Я думаю, що найскладніші суперники для Ф'юрі – Усик і Джо Джойс. Я поважаю всіх цих хлопців. Всі вони хороші бійці, великі хлопці. Насправді потрібен всього один удар, і ми постійно про це чуємо, але, на мою думку, Ф'юрі – номер один».
Нагадаємо, 3 грудня в Лондоні Ф'юрі проведе третій бій проти Дерека Чісори (32-12, 23 КО).
Відзначимо, що в андеркарті відбудеться бій українця Дениса Берінчика та француза Івана Менді.