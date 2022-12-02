Ф'юрі: «Не знаю, хто такий Усик. По-моєму, якийсь лошара»
Ф’юрі погрожує масовою бійкою у Лондоні Усику та його команді
«Циганський король» не бажає бачити українця на своєму поєдинку
02 грудня 11:42
Фото: iFL TV
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) продовжує розповідати, як сильно дістанеться Олександру Усику (20-0, 13 KO), якщо він відвідає наступний бій «Циганського короля». Британця цитує Talk SPORT:
Олександр Красюк – муд*к. Так само, як і його боксер, тому мені пох*й на цих хлопців, всім все одно. Я дам ляпаса йому та Усику.
Шугар Хілл (тренер Ф’юрі – XSPORT) не битиметься в суботу ввечері, тож, можливо, він просто піде і дасть підборіддя Красюку.
Нагадаємо, що Усик вже відправився у Лондон.