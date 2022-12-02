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Ф’юрі погрожує масовою бійкою у Лондоні Усику та його команді

«Циганський король» не бажає бачити українця на своєму поєдинку
Бокс Професійний бокс
02 грудня 11:42
Ф’юрі погрожує масовою бійкою у Лондоні Усику та його команді
Фото: iFL TV

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) продовжує розповідати, як сильно дістанеться Олександру Усику (20-0, 13 KO), якщо він відвідає наступний бій «Циганського короля». Британця цитує Talk SPORT:

Олександр Красюк – муд*к. Так само, як і його боксер, тому мені пох*й на цих хлопців, всім все одно. Я дам ляпаса йому та Усику.

Шугар Хілл (тренер Ф’юрі – XSPORT) не битиметься в суботу ввечері, тож, можливо, він просто піде і дасть підборіддя Красюку.

Нагадаємо, що Усик вже відправився у Лондон.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Коментарі 2

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2 грудня 2022р. 14:48
Вусык это провокация фашизма
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2 грудня 2022р. 13:52
Бей фашистов и бандер,
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