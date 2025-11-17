Фремптон закликав Юбенка завершувати кар’єру після розгрому від Бенна
Ексчемпіон світу похвалив Бенна і закликав Кріса піти
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Карл Фремптон в ефірі TNT Sports прокоментував реванш Конора Бенна (24-1, 14 KO) та Кріса Юбенка-молодшого (35-4, 25 КО).
Фремптон заявив, що Бенн продемонстрував чудовий виступ у реванші. На його думку, Юбенку, можливо, уже варто замислитися про завершення кар’єри. Карл підкреслив, що не хоче звучати жорстко, а лише висловлює чесну оцінку.
«Це був чудовий виступ від Конора Бенна, але, можливо, Крісу настав час завершити кар’єру. Я не намагаюся бути жорстким, я просто чесний. Бенн контролював свої атаки. Він не витрачав занадто багато енергії. Думаю, що емоції корисні для Бенна, але, на мою думку, в попередньому поєдинку їх було занадто багато».
Бенн здобув перемогу одноголосним рішенням суддів та двічі відправив Юбенка в нокдаун у 12-му раунді.