Олег Гончар

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Карл Фремптон в ефірі TNT Sports прокоментував реванш Конора Бенна (24-1, 14 KO) та Кріса Юбенка-молодшого (35-4, 25 КО).

Фремптон заявив, що Бенн продемонстрував чудовий виступ у реванші. На його думку, Юбенку, можливо, уже варто замислитися про завершення кар’єри. Карл підкреслив, що не хоче звучати жорстко, а лише висловлює чесну оцінку.

«Це був чудовий виступ від Конора Бенна, але, можливо, Крісу настав час завершити кар’єру. Я не намагаюся бути жорстким, я просто чесний. Бенн контролював свої атаки. Він не витрачав занадто багато енергії. Думаю, що емоції корисні для Бенна, але, на мою думку, в попередньому поєдинку їх було занадто багато». Карл Фремптон

Бенн здобув перемогу одноголосним рішенням суддів та двічі відправив Юбенка в нокдаун у 12-му раунді.