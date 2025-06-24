Олег Гончар

Американський боксер першої напівсередньої ваги Френк Мартін (18-1, 12 КО) висловив обурення через провалене зважування ексчемпіона в легкій вазі Кейшона Девіса (13-0, 9 КО) перед боєм з Едвіном Де Лос Сантосом. Про це він розповів у коментарі Boxing News 24.

«Кейшон уникнув бою. Він виглядав погано і навіть не намагався скинути вагу. Я вважав, що Де Лос Сантос його переміг би. У Девіса проблеми з рухливими, вибуховими суперниками. З прямолінійними бійцями він справляється, але Лос Сантос – сильний і пружний. Я готовий битися з Кейшоном цього року і знищити його». Френк Мартін

Мартін також розкритикував кар’єру Девіса, зазначивши, що промоутери Top Rank підбирають йому зручних суперників.

«Кейшон бився з Педрасою на спаді кар’єри, а бій із Берінчиком за пояс був легкою роботою. На Олімпіаді він програв Енді Крузу через незручний рухливий стиль».

Нагадаємо, раніще Девіс провалив зважування перед боєм із Де Лос Сантосом, через що втратив титул, а поєдинок скасували.