Володимир Кириченко

Поєдинок американського чемпіона WBO у легкій вазі Кішона Девіса (13-0, 9 КО), який повинен був відбутися у ніч на 8 червня у США, проти домініканця Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО) скасовано. Про це повідомляє The Ring.

Напередодні Кішон провалив зважування та втратив титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Семпсон Левкович, промоутер Де Лос Сантоса, повідомив, що він і Умберто Бетанкур – тренер і менеджер Де Лос Сантоса – вирішили не дозволяти своєму бійцю виходити на 12-раундовий головний бій.

Левкович і Карл Моретті, представник промоутерської компанії Девіса, протягом кількох годин вели переговори щодо фінансового штрафу, який Девіс мав сплатити Де Лос Сантосу, а також про обмеження на повторне зважування наступного дня.

У результаті Левкович і Бетанкур вирішили, що Де Лос Сантосу не варто виходити проти суперника, який має значну перевагу у вазі.

Промоутер Девіса – компанія Top Rank Боба Арума – все ж виплатить Де Лос Сантосу повний гонорар, який, за оцінками, складає близько $400 000.

Головним боєм вечора стане поєдинок між Абдуллою Мейсоном (18-0, 16 KO) і Джеремією Накатілою (26-4, 21 KO).

Для Кішона це мав бути дебютний захист титулу. Він здобув пояс у лютому, достроково зупинивши українця Дениса Берінчика.

Раніше Девіс оголосив про зміну вагової категорії.