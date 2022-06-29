Уайлдер готовий повернутися в бокс
Френк Санчес: «Я знаю, що без праці можу побити Уайлдера»
Кубинець заявив, що має намір отримати поєдинок з американцем
07:40
Непереможений суперважковаговик Френк Санчес (20-0, 13 KO) в інтерв'ю BoxingScene заявив, що має намір отримати поєдинок з колишнім чемпіоном світу за версією WBC деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
«Я кинув очей на Деонтея Уайлдера. Я знаю, що без праці можу побити цього хлопця. Поза всякими сумнівами, я нокаутую його. Це легкий бій для мене. Я не Луїс Ортіс. Єдине, що у нього є – це міць. А так, він не вміє боксувати.
Крім важкого удару, у нього більше нічого немає. Я ж маю талантом, технікою і всім іншим, щоб перемогти. Сподіваюся, я отримаю можливість побитися з Уайлдером».
деонтей Уайлдер готовий повернутися в бокс.