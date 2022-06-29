Френк Санчес: «Я знаю, що без праці можу побити Уайлдера»

Непереможений суперважковаговик Френк Санчес (20-0, 13 KO) в інтерв'ю BoxingScene заявив, що має намір отримати поєдинок з колишнім чемпіоном світу за версією WBC деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Крім важкого удару, у нього більше нічого немає. Я ж маю талантом, технікою і всім іншим, щоб перемогти. Сподіваюся, я отримаю можливість побитися з Уайлдером».