Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
07:45
THE FOOTBALL REVIEW

Френк Санчес: «Я знаю, що без праці можу побити Уайлдера»

Кубинець заявив, що має намір отримати поєдинок з американцем
Бокс Професійний бокс
07:40
Френк Санчес: «Я знаю, що без праці можу побити Уайлдера»

Непереможений суперважковаговик Френк Санчес (20-0, 13 KO) в інтерв'ю BoxingScene заявив, що має намір отримати поєдинок з колишнім чемпіоном світу за версією WBC деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

«Я кинув очей на Деонтея Уайлдера. Я знаю, що без праці можу побити цього хлопця. Поза всякими сумнівами, я нокаутую його. Це легкий бій для мене. Я не Луїс Ортіс. Єдине, що у нього є – це міць. А так, він не вміє боксувати.

Крім важкого удару, у нього більше нічого немає. Я ж маю талантом, технікою і всім іншим, щоб перемогти. Сподіваюся, я отримаю можливість побитися з Уайлдером».

деонтей Уайлдер готовий повернутися в бокс.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Деонте Уайлдер

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Уайлдер готовий повернутися в бокс
Уайлдер готовий повернутися в бокс
Бокс Професійний бокс
26 червня 10:46
Уайлдер: «Реванш Усика проти Джошуа? Я за Усика, хоч багато людей і не погодяться з цим»
Уайлдер: «Реванш Усика проти Джошуа? Я за Усика, хоч багато людей і не погодяться з цим»
Бокс Професійний бокс
22 червня 08:57
1
Ф'юрі: «Я б хотів, щоб Уайлдер залишався на пенсії»
Ф'юрі: «Я б хотів, щоб Уайлдер залишався на пенсії»
Бокс Професійний бокс
15 червня 19:40
Мартін хоче розділити ринг з Уайлдером або Руїсом
Мартін хоче розділити ринг з Уайлдером або Руїсом
Бокс Професійний бокс
07 червня 16:35
Уайлдер: «Я повертаюся на численні прохання всіх верств суспільства»
Уайлдер: «Я повертаюся на численні прохання всіх верств суспільства»
Бокс Професійний бокс
31 травня 14:40
Уоррен готовий організувати Уайлдеру бій з Джойсом
Уоррен готовий організувати Уайлдеру бій з Джойсом
Бокс Професійний бокс
31 травня 08:24

Новини: Бокс

Френк Санчес: «Я знаю, що без праці можу побити Уайлдера»
Френк Санчес: «Я знаю, що без праці можу побити Уайлдера»
Професійний бокс
07:40
Теофімо Лопес дізнався дату і місце наступного бою
Теофімо Лопес дізнався дату і місце наступного бою
Професійний бокс
28 червня 23:06
Тренер Джошуа: «Ми не отримаємо бій з Ф'юрі, якщо не переможемо Усика»
Тренер Джошуа: «Ми не отримаємо бій з Ф'юрі, якщо не переможемо Усика»
Професійний бокс
28 червня 22:20
Томмі Ф'юрі заборонили в'їзд в США
Томмі Ф'юрі заборонили в'їзд в США
Професійний бокс
28 червня 21:58
Сауль Альварес назвав улюбленого боксера сучасності
Сауль Альварес назвав улюбленого боксера сучасності
Професійний бокс
28 червня 21:00
Джойс – про бій Усик – Джошуа: «У нього є шанс панчера»
Джойс – про бій Усик – Джошуа: «У нього є шанс панчера»
Професійний бокс
28 червня 19:40
«Світ любить сильних. Все буде Україні». Усик взяв участь в благодійному аукціоні для допомоги Харкову
«Світ любить сильних. Все буде Україні». Усик взяв участь в благодійному аукціоні для допомоги Харкову
Професійний бокс
28 червня 14:51
Головкін: «Альварес каже, що може побити Усика, але потрібно трошки на землю опустити»
Головкін: «Альварес каже, що може побити Усика, але потрібно трошки на землю опустити»
Професійний бокс
28 червня 13:59
Канело: «Я буду безжальним. Не хочу, щоб третій бій з Головкіним тривав всю дистанцію»
Канело: «Я буду безжальним. Не хочу, щоб третій бій з Головкіним тривав всю дистанцію»
Професійний бокс
28 червня 12:03
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
12
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Усик під час зйомок перед реваншем з Джошуа «засвітив» особливі боксерки з відсилкою до Мухаммеда Алі
Усик під час зйомок перед реваншем з Джошуа «засвітив» особливі боксерки з відсилкою до Мухаммеда Алі
Бокс Професійний бокс
27 червня 08:21
Всі новини