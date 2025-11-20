Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Карл Фроч вважає Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО) переоціненим бійцем. Слова боксера навів портал BoxingScene.

За словами Фроча, він визнає велику кар’єру мексиканця, де понад 60 боїв і феноменальний талант з юних років, але зазначає: багато топ-суперників Канело перемагав, коли вони вже пройшли пік, були старшими або меншими за розмірами.

Фроч нагадав про уникнення бою з Бенавідесом та два сумнівні рішення суддів у боях з Головкіним.

Карл назвав Канело топовим, сміливим і жорстким бійцем, найкращим мексиканцем свого часу, але він його не ставить на рівень Флойда Мейвезера і точно не вважає найкращим за всі часи.

У вересні 2025-го Канело програв Теренсу Кроуфорду одноголосним рішенням і втратив статус абсолютного чемпіона другої середньої ваги.