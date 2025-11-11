Альварес про поєдинок з Кроуфордом: «У нього є все, щоб бути великим боксером»
Канело відзначив техніку та стиль американського боксера
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) високо оцінив майстерність Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО)після їхнього поєдинку. Слова наводить Seconds Out.
Все давалося мені непросто. У нього є все, що потрібно великому боксеру. Ми знали, що Кроуфорд — відмінний боєць. Я робив усе, що мав робити, і намагався із усіх сил. Дуже наполегливо тренувався. Він заслуговує на всі похвали. Його стиль був складним для розуміння.
