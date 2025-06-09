Фроч – про майбутню зірку хевівейта: «Я б точно не поставив його проти Усика»
Відомий британець дав пораду промоутерам неперможеного нокаутера
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у другій середній вазі за версіями WBC, IBF та WBA, а нині експерт та аналітик британець Карл Фроч висловився про непереможеного британського проспекта Мозеса Ітауми (12-0, 10 КО).
Цитує Фроча BoxingScene.
«Я б точно не поставив його проти Усика. Олександр у чудовій формі, йому 38 років, і він має великий бій проти Дюбуа. Можливо, якщо поставити Ітауму проти Усика, він домінуватиме з потужними ударами. Можливо він знищить Дюбуа.
Але для початку Ітауму потрібно виховати. Не можна відразу кинути його у водойму і сподіватися, що він попливе. Не треба поспішати і ставити його проти Усика чи Дюбуа. Нехай фанати хочуть побачити ці бої».
Раніше повідомлялося, що Ітаума стане наступним суперником Ділліана Вайта.