Колишній чемпіон світу у другій середній вазі за версіями WBC, IBF та WBA, а нині експерт та аналітик британець Карл Фроч висловився про непереможеного британського проспекта Мозеса Ітауми (12-0, 10 КО).

Цитує Фроча BoxingScene.

«Я б точно не поставив його проти Усика. Олександр у чудовій формі, йому 38 років, і він має великий бій проти Дюбуа. Можливо, якщо поставити Ітауму проти Усика, він домінуватиме з потужними ударами. Можливо він знищить Дюбуа.

Але для початку Ітауму потрібно виховати. Не можна відразу кинути його у водойму і сподіватися, що він попливе. Не треба поспішати і ставити його проти Усика чи Дюбуа. Нехай фанати хочуть побачити ці бої».