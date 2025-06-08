Олег Гончар

20-річний британський проспект-нокаутер суперважкої ваги Мозес Ітаума (12-0, 10 КО) проведе найсерйозніший бій в кар’єрі проти співвітчизника, експретендента на титул Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).

Поєдинок відбудеться 16 серпня 2025 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, і стане головною подією вечора боксу в рамках Riyadh Season, повідомляє The Ring.

Ітаума, якого The Ring назвав проспектом року, у травні нокаутував Майка Балогуна в другому раунді. Вайт, якому 37 років, востаннє бився в березні 2025 року, зупинивши Крістіана Хаммера за три раунди. Для Ітауми це перший бій у статусі хедлайнера, тоді як Вайт прагне повернутися в титульну гонку після поразки від Тайсона Ф’юрі у 2023 році.

Нагадаємо, раніше у Вайта зірвався бій з українцем Владиславом Сіренком.