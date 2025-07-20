Володимир Кириченко

На MGM Grand Garden Arena в американському Лас-Вегасі завершився реванш американського чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі американця Себастьяна Фундори (22-1-1, 14 KO) проти австралійця Тіма Цзю (25-2, 18 KO).

Претендент сумбурно почав бій. Цзю занадто поспішав у 1-му раунді, пропустивши багато зайвих ударів. У результаті він побував на кавасі, але продовжив поєдинок.

2-й раунд повністю пройшов під диктовку Фундори. Моментами Цзю намагався огризатися, але мав слабкий вигляд на тлі свого опонента.

У 7-му раунді суперники обмінялися акцентованими влучаннями, проте Фундора знову зміг завдати більшої шкоди. На наступний відрізок кут Цзю вирішив свого боксера не випускати.

Результат бою: Фундора переміг Цзю на відмові суперника від продовження поєдинку після 7-го раунду.