Денис Сєдашов

Британський боксер Томмі Ф’юрі не виключає можливості бою з легендарним Майком Тайсоном — за умови, що сума гонорару буде відповідною. Про це він заявив у подкасті The Good, The Bad & The Beast, який веде Едді Холл.

Слухай, якщо хтось запропонує тобі 50 мільйонів фунтів — що ти зробиш? Люди вдома можуть казати що завгодно, але якщо перед тобою на столі така сума, ти вийдеш у ринг навіть проти 60-річного суперника. Томмі Ф'юрі

Таким чином, боксер не заперечив можливість поєдинку з ветераном Тайсоном, однак одразу дав зрозуміти: рішення буде залежати виключно від фінансової вигоди.

Джейк Пол витратив $30 мільйонів за бій з Тайсоном на здійснення дитячої мрії.