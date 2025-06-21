Володимир Кириченко

Легендарний британський промоутер Френк Воррен поділився думками про поєдинок свого клієнта, чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), та володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Його слова передає Чемпіон.

Давайте трохи поглибимося в фінансову математику. На які продажі платних трансляцій (прим. – DAZN продає трансляцію по 24,99 фунта в UK та 59,99 в США) ви розраховуєте?

«Цей бій заслуговує на величезну аудиторію. Це ж матч-реванш. У першому бою було багато суперечок щодо удару нижче пояса.

Відтоді Даніель набрався досвіду. Він став чоловіком. Цього разу боксуватиме чоловік, а не хлопець. І Даніель готується зупинити Олександра, як нещодавно зупинив Ентоні Джошуа. Це буде великий бій. Ці двоє влаштують справжнє видовище».

Враховуючи, що івент пройде на 90-тисячному «Вемблі», цього разу джерелом доходу №1 буде продаж квитків, а не платних трансляцій?

«Я сподіваюся, що головним джерелом буде саме PPV. Тримаю кулаки за це».

Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.