Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі прокоментував перемогу Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванші за титул абсолютного чемпіона. Слова британця навів портал secondsout.com.

Ф’юрі висловив повагу Усику за яскравий виступ, назвавши його нокаут у п’ятому раунді «неймовірним». Він також похвалив Дюбуа, зазначивши, що молодий британець вийшов битися з усією силою.

Проте Ф’юрі наголосив, що лише він здатен перемогти Усика, стверджуючи, що зробив це в обох боях 2024 року, хоча офіційно програв.

«Я лідер, чортовий спартанець. Я виграв ті бої, і світ це знає». Тайсон Ф’юрі

Тайсон додав, що наразі не витрачає час на суперечки та зосереджений на тренування і зайвих боях.

Нагадаємо, раніше Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді очного поєдинку.