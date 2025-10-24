Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф‘юрі (34-2-1, 24 КО) для FurociTV розповів, чи спілкувався він з абсолютним чемпіоном українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО) після їхнього реваншу, який відбувся в грудні 2025 року.

«Я не розмовляв з Усиком після реваншу, але знаю, що він казав щось хороше, навіть не негативне – що він не проти третього поєдинку.

Звісно, ми обоє отримали б великий гонорар, але навіщо мені це потрібно? Якщо ви дасте мені ще 100 мільйонів – що я з ними робитиму?

Це не змінить ні мого життя, ні життя моїх дітей, ні життя моїх онуків. Це просто зробить їх розбещеними і зіпсованими людьми».