Ф‘юрі відповів, чи готовий за 100 мільйонів провести трилогію з Усиком
Циганський король змінився?
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф‘юрі (34-2-1, 24 КО) для FurociTV розповів, чи спілкувався він з абсолютним чемпіоном українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО) після їхнього реваншу, який відбувся в грудні 2025 року.
«Я не розмовляв з Усиком після реваншу, але знаю, що він казав щось хороше, навіть не негативне – що він не проти третього поєдинку.
Звісно, ми обоє отримали б великий гонорар, але навіщо мені це потрібно? Якщо ви дасте мені ще 100 мільйонів – що я з ними робитиму?
Це не змінить ні мого життя, ні життя моїх дітей, ні життя моїх онуків. Це просто зробить їх розбещеними і зіпсованими людьми».
37-річний Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри в січні цього року після двох поразок від Усика.
