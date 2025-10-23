Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) поділився думками щодо можливого поєдинку з ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). В інтерв’ю talkSPORT британець висловив упевненість, що бій відбудеться.

Джошуа вважає, що у Ф’юрі немає інших серйозних варіантів, окрім зустрічі з ним, і навіть натякнув, що повернення Тайсона на ринг може бути мотивоване саме цією дуеллю.

36-річний Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні 2024 року, коли зазнав дострокової поразки від Даніеля Дюбуа. 37-річний Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика.