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Всесвітні ігри 2022. День 9. Джиу-джитсу. Командні змагання. Прем’єра

Гарсія: «Бій з Девісом принесе мені повагу, на яку я заслуговую. Я нікого не боюся»

Американець упевнено перебоксував Хав'єра Фортуну
Бокс Професійний бокс
13:09
Гарсія: «Бій з Девісом принесе мені повагу, на яку я заслуговую. Я нікого не боюся»
Топ-проспект Райан Гарсія (23-0, 19 КО) заявив, що після перемоги над Хав'єром Фортуною (37-4-1, 26 КО) тепер хоче побитися з Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО):

«Я знаю, що був проникливим. Я знаю, наскільки добрим є бійцем. Мені просто треба було зібрати все докупи. Мій виступ говорить сам за себе. Коли я зустрічаюся із сильним панчером, то краще боксую. Я сильно б'ю і мені не потрібно багато, щоб зашкодити своєму супернику.

Я не збираюся повертатися до 135 фунтів, але в наступному бою я битимуся з Джервонтою Девісом. Якщо Танк хоче зі мною зустрітися, то давай зробимо це у 140 фунтах. Я збираюся записати всі переговори, щоб ви хлопці не звинувачували мене в тому, що я ухиляюся.

Цей бій принесе мені повагу, на яку я заслуговую. Я нікого не боюсь. Я намагаюся сказати вам, що в мені є дух воїна, і ви побачите це, коли я битимуся з Девісом. Я надеру йому дупу».


Нагадаємо, Гарсія заявляв, що команда Девіса вже виходила на них і заявляла про готовність провести бій.
Сергій Лук'яненко
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Райан Гарсія Джервонта Девіс

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