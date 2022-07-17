Гарсія тричі відправляв Фортуну на канвас і впевнено виграв бій
Гарсія: «Бій з Девісом принесе мені повагу, на яку я заслуговую. Я нікого не боюся»
Американець упевнено перебоксував Хав'єра Фортуну
13:09
«Я знаю, що був проникливим. Я знаю, наскільки добрим є бійцем. Мені просто треба було зібрати все докупи. Мій виступ говорить сам за себе. Коли я зустрічаюся із сильним панчером, то краще боксую. Я сильно б'ю і мені не потрібно багато, щоб зашкодити своєму супернику.
Я не збираюся повертатися до 135 фунтів, але в наступному бою я битимуся з Джервонтою Девісом. Якщо Танк хоче зі мною зустрітися, то давай зробимо це у 140 фунтах. Я збираюся записати всі переговори, щоб ви хлопці не звинувачували мене в тому, що я ухиляюся.
Цей бій принесе мені повагу, на яку я заслуговую. Я нікого не боюсь. Я намагаюся сказати вам, що в мені є дух воїна, і ви побачите це, коли я битимуся з Девісом. Я надеру йому дупу».
Нагадаємо, Гарсія заявляв, що команда Девіса вже виходила на них і заявляла про готовність провести бій.
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