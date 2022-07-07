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Гарсія: «Девіс дзвонив моїй команді. Вони сказали мені, що він хоче наш бій наступним»

Але спочатку Райану потрібно розправитися з Фортуною
Бокс Професійний бокс
07 липня 23:15
Гарсія: «Девіс дзвонив моїй команді. Вони сказали мені, що він хоче наш бій наступним»

Американський проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) розповів talkSPORT про бажання провести бій з Джервонтою Девісом (27-0, 25 KO).

«Люди запитують, навіщо я постійно згадую його ім'я. Мені ніхто не потрібен. Я просто намагаюся дізнатися, чи хочуть люди побачити цей поєдинок? Так. Чи можу я його побити? Так.

Давайте зробимо це. Я хочу пояс, кого-небудь з титулом. Ми можемо провести бій з Ломаченко, можемо проти Девіна Хейні.

Люди думають, ніби я вибираю «Танка» як найлегший варіант. Я збираюся зустрітися з дуже важким панчером, хлопцем, у якого теж є купа навичок. Це те бій, на якому я наполягаю. Девіс теж цього бажає, адже дзвонив моїй команді. Вони сказали мені, що він хоче наш бій наступним.

Тому зараз ми повинні сподіватися і молитися, щоб цей бій відбувся, оскільки я цього хочу».

Нагадаємо, 16 липня американський проспект зустрінеться з Хав'єром Фортуною.

Карен Агабекян
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Теги

Джервонта Девіс Райан Гарсія

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