Гарсія: «Девіс дзвонив моїй команді. Вони сказали мені, що він хоче наш бій наступним»

Американський проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) розповів talkSPORT про бажання провести бій з Джервонтою Девісом (27-0, 25 KO).



Давайте зробимо це. Я хочу пояс, кого-небудь з титулом. Ми можемо провести бій з Ломаченко, можемо проти Девіна Хейні.

Люди думають, ніби я вибираю «Танка» як найлегший варіант. Я збираюся зустрітися з дуже важким панчером, хлопцем, у якого теж є купа навичок. Це те бій, на якому я наполягаю. Девіс теж цього бажає, адже дзвонив моїй команді. Вони сказали мені, що він хоче наш бій наступним.

Тому зараз ми повинні сподіватися і молитися, щоб цей бій відбувся, оскільки я цього хочу».