Гарсія: «Девіс дзвонив моїй команді. Вони сказали мені, що він хоче наш бій наступним»

«Невидима сторона». Зі шкільної команди - на драфт NFL
10 липня 17:15
Американський проспект легкої ваги Райан Гарсія
(22-0, 18 KO) розповів talkSPORT про бажання провести бій з Джервонтою Девісом
(27-0, 25 KO).
«Люди запитують, навіщо я постійно згадую його ім'я. Мені ніхто не потрібен. Я просто намагаюся дізнатися, чи хочуть люди побачити цей поєдинок? Так. Чи можу я його побити? Так.
Давайте зробимо це. Я хочу пояс, кого-небудь з титулом. Ми можемо провести бій з Ломаченко, можемо проти Девіна Хейні.
Люди думають, ніби я вибираю «Танка» як найлегший варіант. Я збираюся зустрітися з дуже важким панчером, хлопцем, у якого теж є купа навичок. Це те бій, на якому я наполягаю. Девіс теж цього бажає, адже дзвонив моїй команді. Вони сказали мені, що він хоче наш бій наступним.
Тому зараз ми повинні сподіватися і молитися, щоб цей бій відбувся, оскільки я цього хочу».
Нагадаємо, 16 липня американський проспект зустрінеться з Хав'єром Фортуною.
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