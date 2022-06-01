Гарсія - про бій з Фортуною: «Прийшов час змусити замовкнути всіх, хто сумнівався в мені»

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) прокоментував оголошення поєдинку з колишнім чемпіоном світу у другому напівлегкій дивізіоні Хав'єром Фортуною (37-3-1, 26 KO).

Американця цитує ресурс ringnews24.com:

Я так вдячний моїм друзям, родині і особливо шанувальникам за їх підтримку. Я ніколи не відчував себе краще, сильніше і вмотивованное. Прийшов час змусити замовкнути всіх, хто сумнівався в мені і це станеться дуже скоро».