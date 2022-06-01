Офіційно. Райан Гарсія і Фортуна проведуть бій 16 липня
Гарсія - про бій з Фортуною: «Прийшов час змусити замовкнути всіх, хто сумнівався в мені»
Американець прокоментував оголошення поєдинку з представником Домініканської республіки
10:35
Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) прокоментував оголошення поєдинку з колишнім чемпіоном світу у другому напівлегкій дивізіоні Хав'єром Фортуною (37-3-1, 26 KO).
Американця цитує ресурс ringnews24.com:
«Якщо є якісь сумніви, що рік тому я не наважився битися з Фортуною, то все це розвіється після нашого бою. Це поєдинок, якого я дійсно хотів, і тепер прийшов час.
Я так вдячний моїм друзям, родині і особливо шанувальникам за їх підтримку. Я ніколи не відчував себе краще, сильніше і вмотивованное. Прийшов час змусити замовкнути всіх, хто сумнівався в мені і це станеться дуже скоро».
Офіційно. Райан Гарсія і Хав'єр Фортуна проведуть бій 16 липня.
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