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Гарсія тричі відправляв Фортуну на канвас і впевнено виграв бій

Перемога технічним нокаутом
Бокс Професійний бокс
09:12
Гарсія тричі відправляв Фортуну на канвас і впевнено виграв бій

Топ-проспект легкої ваги Раян Гарсія (23-0, 19 КО) здобув впевнену перемогу в бою проти Хав’єра Фортуни (37-4-1, 26 КО).

Американець тричі відправляв свого суперника на канвас – в четвертому, п’ятому і шостому раундах. Останнього разу рефері дав відмашку і зафіксував перемогу технічним нокаутом.

Огляд бою:

Нагадаємо, наступний поєдинок може провести проти Джервонти Девіса.

Сергій Лук'яненко
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Райан Гарсія Хав'єр Фортуна

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