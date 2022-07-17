Райан Гарсія і Фортуна зважилися напередодні очного поєдинку. Американець виявився трохи важчим
Гарсія тричі відправляв Фортуну на канвас і впевнено виграв бій
Перемога технічним нокаутом
09:12
Топ-проспект легкої ваги Раян Гарсія (23-0, 19 КО) здобув впевнену перемогу в бою проти Хав’єра Фортуни (37-4-1, 26 КО).
Американець тричі відправляв свого суперника на канвас – в четвертому, п’ятому і шостому раундах. Останнього разу рефері дав відмашку і зафіксував перемогу технічним нокаутом.
Огляд бою:
Нагадаємо, наступний поєдинок може провести проти Джервонти Девіса.
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