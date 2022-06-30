Райан Гарсія: «Після перемоги в поєдинку з Джервонтой сподіваюся отримати Ломаченко»
Гарсія уїдливо відповів на закиди Альвареса
Райан нагадав Канело як той став чемпіоном світу
20:51
Сауль Альварес та Райан Гарсія / Фото: Marca
Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) висловився про слова свого колишнього товариша Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО ), який дорікнув йому за відсутність чемпіонського титулу в 23-літньому віці. Слова американця приводить в Twitter журналіст Майкл Бенсон.
«Райан Гарсія відповів Канело Альваресу:«Те, що він сказав, було просто комічно. «У 20 років я став чемпіоном світу». Він боровся за вакантний титул проти Метью Хаттона. У моєму дивізіоні багато хороших хлопців. Я не можу просто вибрати Метью Хаттона і стати чемпіоном».
Нагадаємо, раніше Гарсія заявив, що готовий зупинити Джервонту Девіса.
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