Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:00
Pure Motorsport

Гарсія уїдливо відповів на закиди Альвареса

Райан нагадав Канело як той став чемпіоном світу
Бокс Професійний бокс
20:51
Гарсія уїдливо відповів на закиди Альвареса
Сауль Альварес та Райан Гарсія / Фото: Marca

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) висловився про слова свого колишнього товариша Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО ), який дорікнув йому за відсутність чемпіонського титулу в 23-літньому віці. Слова американця приводить в Twitter журналіст Майкл Бенсон.

«Райан Гарсія відповів Канело Альваресу:«Те, що він сказав, було просто комічно. «У 20 років я став чемпіоном світу». Він боровся за вакантний титул проти Метью Хаттона. У моєму дивізіоні багато хороших хлопців. Я не можу просто вибрати Метью Хаттона і стати чемпіоном».

Нагадаємо, раніше Гарсія заявив, що готовий зупинити Джервонту Девіса.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Сауль Альварес Райан Гарсія

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Головкін – про вчинки Альвареса: «Це клоунська поведінка»
Головкін – про вчинки Альвареса: «Це клоунська поведінка»
Бокс Професійний бокс
29 червня 09:40
Альварес: «Третій бій з Головкіним буде іншим – я влаштую в ньому солодку кінцівку»
Альварес: «Третій бій з Головкіним буде іншим – я влаштую в ньому солодку кінцівку»
Бокс Професійний бокс
29 червня 09:00
Сауль Альварес назвав улюбленого боксера сучасності
Сауль Альварес назвав улюбленого боксера сучасності
Бокс Професійний бокс
28 червня 21:00
Канело: «Я буду безжальним. Не хочу, щоб третій бій з Головкіним тривав всю дистанцію»
Канело: «Я буду безжальним. Не хочу, щоб третій бій з Головкіним тривав всю дистанцію»
Бокс Професійний бокс
28 червня 12:03
Головкін: «Якби третій бій з Альваресом відбувся на чотири роки раніше, то був би набагато цікавіше»
Головкін: «Якби третій бій з Альваресом відбувся на чотири роки раніше, то був би набагато цікавіше»
Бокс Професійний бокс
28 червня 09:00
Головкін спростував можливість проведення четвертого бою з Альваресом
Головкін спростував можливість проведення четвертого бою з Альваресом
Бокс Професійний бокс
27 червня 09:23
1

Новини: Бокс

Гарсія уїдливо відповів на закиди Альвареса
Гарсія уїдливо відповів на закиди Альвареса
Професійний бокс
20:51
Володимир Кличко про саміт НАТО: «Україна не домоглася максимального успіху. Ми можемо більше»
Володимир Кличко про саміт НАТО: «Україна не домоглася максимального успіху. Ми можемо більше»
Професійний бокс
20:09
Джошуа зізнався, що фінансово допомагає українцям
Джошуа зізнався, що фінансово допомагає українцям
Професійний бокс
19:38
Українські військові попросили Усика погодитися на реванш з Джошуа
Українські військові попросили Усика погодитися на реванш з Джошуа
Професійний бокс
17:34
Усик: «За останні 4 дні по Україні випустили 100 ракет»
Усик: «За останні 4 дні по Україні випустили 100 ракет»
Професійний бокс
16:20
Колишній чемпіон світу: «Джошуа буде складно перемогти Усика. Я не бачу в ньому того вогню»
Колишній чемпіон світу: «Джошуа буде складно перемогти Усика. Я не бачу в ньому того вогню»
Професійний бокс
12:54
Джошуа: «Якщо Ф'юрі хоче 500 мільйонів, то нехай штовхає своє л*йно, і, можливо, він їх отримає»
Джошуа: «Якщо Ф'юрі хоче 500 мільйонів, то нехай штовхає своє л*йно, і, можливо, він їх отримає»
Професійний бокс
10:30
Джошуа: «Я до останнього думав, що виграю бій з Усик, але в моєму кутку навіть ніхто не намагався сказати зворотне»
Джошуа: «Я до останнього думав, що виграю бій з Усик, але в моєму кутку навіть ніхто не намагався сказати зворотне»
Професійний бокс
09:00
Усик: «Я не думаю про те, що Джошуа співпрацює з Робертом Гарсією»
Усик: «Я не думаю про те, що Джошуа співпрацює з Робертом Гарсією»
Професійний бокс
07:40
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Всі новини