Райан Гарсія: «Я впевнений, що поб'ю Девіса і зупиню його»

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) в інтерв'ю The DAZN Boxing Show заявив, що не сумнівається в перемозі в потенційному поєдинку з регулярним чемпіоном WBA Джервонтой Девісом (26-0, 24 KO).

Я і до цього бою був упевнений в собі. Але якщо ви запитаєте, чи став я більш впевненим, то я скажу так. Я не просто говорю, а дійсно хочу побитися з Джервонтой Девісом. Я не кажу про це заради галасу. Я справді бажаю битися з Джервонтой, я відкритий для цього».