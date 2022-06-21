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Райан Гарсія: «Я впевнений, що поб'ю Девіса і зупиню його»

Американець заявив, що не сумнівається в перемозі в потенційному поєдинку зі співвітчизником
Бокс Професійний бокс
18:30
Райан Гарсія: «Я впевнений, що поб'ю Девіса і зупиню його»

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) в інтерв'ю The DAZN Boxing Show заявив, що не сумнівається в перемозі в потенційному поєдинку з регулярним чемпіоном WBA Джервонтой Девісом (26-0, 24 KO).

«Я впевнений, що поб'ю Девіса і зупиню його. Я багато чого побачив в його поєдинку проти Роландо Ромеро. Я б не зробив ті ж помилки, що і Роллі. Ромеро не такий досвідчений, як я. Він б'ється лише з 17 років, і ми могли помітити, що він піддався емоціям.

Я і до цього бою був упевнений в собі. Але якщо ви запитаєте, чи став я більш впевненим, то я скажу так. Я не просто говорю, а дійсно хочу побитися з Джервонтой Девісом. Я не кажу про це заради галасу. Я справді бажаю битися з Джервонтой, я відкритий для цього».

Райан Гарсія назвав опонентів, з якими збирається розділити ринг.

Рене Тер Велде
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Райан Гарсія Джервонта Девіс

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