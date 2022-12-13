Станіоніс: «Я очікую дуже великої війни з Ортісом»
Golden Boy виграла торги на поєдинок Ортіс – Станіоніс
Титульний бій планують провести в березні 2023 року в США
13 грудня 08:41
Эймантас Станіоніс / Фото - badlefthook.comПромоутерська компанія Golden Boy, що представляє інтереси обов'язкового претендента Верджіла Ортіса-молодшого (19-0, 19 KO), виграла торги на право проведення поєдинку проти регулярного чемпіона WBA в напівсередньому дивізіоні Еймантаса Станіоніса (14-0, 9 KO).
Компанія Оскара Де Ла Хойї перемогла з пропозицією в розмірі 2,3 млн доларів, з яких чемпіону Станіонісу дістанеться 75%, а претенденту Ортісу — 25%. Представляє інтереси Станіоніса компанія TGB Promotions запропонувала за бій 2,1 млн доларів.
Зараз Golden Boy необхідно підписати контракти на поєдинок з обома боксерами. Менеджер Ортіса Рік Міріган повідомив ESPN, Що поєдинок планується провести в березні наступного року в Лос-Анджелесі або Техасі.
Нагадаємо, WBA призначила поєдинок між Станіонісом і Ортісом в кінці листопада одночасно з дозволом WBA Super, а також володарю титулів WBC і IBF Ерролу Спенсу провести поєдинок проти Кіта Турмана. Потім переможці цих двох боїв повинні зустрітися для визначення єдиного чемпіона WBA в напівсередній вазі.
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