Головкін: «Альварес каже, що може побити Усика, але потрібно трошки на землю опустити»

Чемпіон світу відповів на питання про силу удару Канело

Чемпіон світу в середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 КО відповів на питання про силу удару Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО):

«У нього швидкі удари, але потужні, щоб прямо нокаутуючі – цього не було. Ви самі бачили, що його чисті влучання не принесли жодного ефекту. Останні його бої показують, що є ряд помилкових суджень. Коли ти говориш, що можеш боксувати в 91 кг, побити Усика, то потрібно трошки на землю опуститися».

Третій бій Головкін – Альварес відбудеться 17 вересня в Лас-Вегасі.

Раніше Канело заявив, що буде безжалісним і нокаутує Головкіна.