Канело: «Я буду безжальним. Не хочу, щоб третій бій з Головкіним тривав всю дистанцію»

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) пояснив, чому так жорстко висловлюється про Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 КО) перед їх третім боєм:

Але цей випадок – інший. Я не приховую те, який я, я не хочу здаватися кимось іншим. Тому я так поводжуся.

Зараз завершаться прес-конференції, інтерв’ю і я повернуся в зал, щоб підготуватися на 100%, щоб бути, як звір. Тому що я просто хочу битися, я хотів би, щоб 17 вересня було вже сьогодні.

Так, він небезпечний боксер – це правда. Але моя робота дає мені впевненість, що я нокаутую його і завершу його кар’єру. Я дуже впевнений. Він зрозуміє, що я інший, що я сильніший, що я більш зрілий, що я в найкращій формі в кар’єрі.

Я буду безжальним. Не хочу, щоб цей бій пройшов всю дистанцію. Хочу, щоб третій бій був найкращим».