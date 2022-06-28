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Канело: «Я буду безжальним. Не хочу, щоб третій бій з Головкіним тривав всю дистанцію»

Мексиканець пояснив, що говорить це зовсім не для продажу трансляцій
Бокс Професійний бокс
12:03
Канело: «Я буду безжальним. Не хочу, щоб третій бій з Головкіним тривав всю дистанцію»

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) пояснив, чому так жорстко висловлюється про Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 КО) перед їх третім боєм:

«Я завжди висловлюю повагу своїм суперникам, мені не потрібно говорити образи, щоб продавати трансляції. Мені це, насправді, не подобається, я за повагу.

Але цей випадок – інший. Я не приховую те, який я, я не хочу здаватися кимось іншим. Тому я так поводжуся.

Зараз завершаться прес-конференції, інтерв’ю і я повернуся в зал, щоб підготуватися на 100%, щоб бути, як звір. Тому що я просто хочу битися, я хотів би, щоб 17 вересня було вже сьогодні.

Так, він небезпечний боксер – це правда. Але моя робота дає мені впевненість, що я нокаутую його і завершу його кар’єру. Я дуже впевнений. Він зрозуміє, що я інший, що я сильніший, що я більш зрілий, що я в найкращій формі в кар’єрі.

Я буду безжальним. Не хочу, щоб цей бій пройшов всю дистанцію. Хочу, щоб третій бій був найкращим».

Раніше Головкін заявив, що якби третій бій відбувся чотири роки тому, то вийшов би цікавішим.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Геннадій Головкін Сауль Альварес

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