Головкін – про війну в Україні: «Це однозначно трагедія, глобальна трагедія»

Але назвати росію агресором, у GGG чомусь не знайшлося моральних сил

Чемпіон світу в середній вазі по версіях IBF і WBA Геннадій Головкін (42-1-1, 37 КО) в Нью-Йорку відповів на питання про війну в Україні:

«Це однозначно трагедія. Все, що відбувається зараз, – це глобальна трагедія. Я дивлюся на це трохи з іншої точки зору, але це не в моє виправдання. Це дає, скажімо так, погляд з боку. Знову ж таки, повторюся, це глобальна трагедія. Погляд з боку не змінює мою думку. Для мене те, що відбувається, – це просто трагедія. Якби хтось був конкретно винним, то, напевно, точно поніс би відповідальність. Мені важко сказати всіх, хто в цьому бере участь. Не мені роздумувати про це. Я не політолог, щоб обговорювати такі глобальні питання. Але однозначно це не одна людина».

Раніше Альварес заявив, що хоче нокаутувати Головкіна і завершити його кар'єру.