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Альварес впевнений, що третій бій з Головкіним не пройде всю дистанцію

Канело анонсував незначні зміни у тренувальному процесі
Бокс Професійний бокс
21:16
Альварес впевнений, що третій бій з Головкіним не пройде всю дистанцію
Фото: Matchroom

Абсолютний чемпіон другої середньої ваги Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) запевнив, що трилогія з Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO) завершиться достроково:

Це буде хороший бій. Головкін – захоплюючий боєць і до того ж небезпечний, але я націлений на нокаут, це точно. Я почуваюся більш мотивованим. Не можу дочекатися, коли повернуся на ринг, я схвильований.

Ми інакше робитимемо деякі незначні речі, але, як і завжди, я тренуватимуся на всі 100 %. Я думаю, що цей бій закінчиться лише нокаутом.

Відомі гонорари боксерів.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Теги

Головкін - Альварес Геннадій Головкін Сауль Альварес

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