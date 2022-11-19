Черкашин: «Я готовий до великої сцени. Дозвольте мені підготуватися до поєдинку за титул чемпіона світу»
Голуб та Черкашин поліпшили свої позиції в рейтингу IBF
Берінчик опустився на три рядки
11:55
Федір Черкашин / Фото - przegladsportowy.onet.plМіжнародна федерація боксу (IBF) на своєму офіційному сайті оновила рейтинги боксерів у всіх вагових категорій.
Непереможений український средньоваговик Федір Черкашин (21-0, 13 КО) піднявся з 15-ї позиції на 14-ю.
Нагадаємо, 6 листопада Черкашин переміг Натаніеля Галлімора (22-6-1, 17 КО) одноголосним рішенням суддів: 97:93, 99:91 та 100:90.
Український боксер напівсереднього дивізіону Іван Голуб (21-1, 15 КО) піднявся з 7-го рядка на 6-у.
На вечорі боксу в жовтні Голуб переміг американця Уеслі Такера (15-4, 9 КО) після відмови кута Такера випускати його на 5-й раунд.
Чемпіон WBO International в легкій ваговій категорії Денис Беринчик (16-0, 9 КО) опустився з 9-го місця на 12-е.
Відзначимо, що 3 грудня Денис проведе поєдинок з Іваном Менді (47-5-1, 22 КО) в андеркарді Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора.
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