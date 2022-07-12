Городничьов: «Ломаченко просто не запропонували бій з Камбососом. Я знаю»

Спеціаліст розповів, що Василь не відмовлявся від поєдинку через війну

Екс-тренер легендарного боксера Володимира Кличка Сергій Городничьов в інтерв'ю YouTube-каналу Тайк Майсон розповів про те, що екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) не відмовлявся від бою з Джорджем Камбососом-молодшим (20-1, 10 КО), оскільки йому його просто не пропонували.

«Кричать: «Через війну відмовився». А йому не запропонували просто бій. Я знаю. Дивіться, треба в боксі розбиратися. А на тлі війни зараз можна розповісти все що завгодно. При чому війна до бою? У Усика війна? Він зараз боксує. При чому тут війна? Чи не в ній справа».

Нагадаємо, Ломаченко зв'язався зі своїми промоутерами і заявив, що знову хоче боксувати.



